Пашинова Лампея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Спиридонова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Пашинов Алексей
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Егорова Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Пашинов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдея Алексеевна
Отец ребёнка: Пашинов Алексей