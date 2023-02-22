Пашинова Лампея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинова Лампея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Спиридонова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Пашинов Алексей

Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Егорова Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Пашинов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдея Алексеевна

Отец ребёнка: Пашинов Алексей

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