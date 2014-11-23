Юлтыева Нинель Даутовна
Место рождения
Дата рождения03.02.1926
Дата смерти23.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1946
Место жительства
С 1946 по 1974
Место жительства
С 1974 по 1977
Каир, Египет
Место жительства
С 1977 по 2014
Смерть
23.11.2014