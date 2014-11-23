Юлтыева Нинель Даутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлтыева Нинель Даутовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1926

Дата смерти

23.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1935 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1946
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1946 по 1974
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1974 по 1977
Каир, Египет
Место жительства
С 1977 по 2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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