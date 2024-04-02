Будакова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Мария Васильевна

Место рождения

Бор

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаков Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаков Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Леонид

Смерть
Неизвестно
г. Нижний Новгород
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