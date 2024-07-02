Есаулов Савин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Есаулов Иван
Бракосочетание
26.01.1909
село Ивонино
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Есаулов Павел
Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна
село Ивонино
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: (Есаулова) Феодосия
Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна
село Ивонино
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Есаулов Стефан
Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна
село Ивонино
Рождение ребёнка
05.08.1917
Дочь: (Есаулова) Евдокия
Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно