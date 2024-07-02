Есаулов Савин Около 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Есаулов Савин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Есаулов Иван

Мать: Есаулова Агафья Константиновна

Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна

село Ивонино
Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Есаулов Павел

Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна

село Ивонино
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: (Есаулова) Феодосия

Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна

село Ивонино
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Есаулов Стефан

Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна

село Ивонино
Рождение ребёнка
05.08.1917

Дочь: (Есаулова) Евдокия

Мать ребёнка: Есаулова (Савельева) Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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