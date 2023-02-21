Мясников Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1975
Отец: Мясников АЛЕКСЕЙ
Мать: Мясникова СВЕТЛАНА
Рождение ребёнка
01.04.2002
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности