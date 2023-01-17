Ледванов Юрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горькова Алевтина Васильевна
Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969