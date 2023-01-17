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Ледванов Юрий Фёдорович

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горькова Алевтина Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Жена: Горькова Алевтина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькова Алевтина Васильевна

Смерть
1969
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