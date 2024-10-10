Козловская (Панченко) Пелагея (Полина) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Панченко) Пелагея (Полина) Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Панченко Григорий

Мать: Панченко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Пётр Станиславович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Козловский Юрий Петрович

Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.10.1926

Дочь: (Козловская) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Козловский Бронислав Петрович

Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.11.1937

Дочь: Новикова (Козловская) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1975
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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