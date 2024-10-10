Козловская (Панченко) Пелагея (Полина) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Панченко Григорий
Мать: Панченко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович
Рождение ребёнка
05.10.1926
Дочь: (Козловская) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Козловский Бронислав Петрович
Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович
Рождение ребёнка
29.11.1937
Дочь: Новикова (Козловская) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Козловский Пётр Станиславович
Смерть
1975