Этин-Пинус Любовь Яковлевна (Янкелевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этин-Пинус Любовь Яковлевна (Янкелевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1884

Дата смерти

07.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

По метрической книге дата рождения 08.06.1882 Вологда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этин Евсей Львович

Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна

Отец ребёнка: Этин Евсей Львович

Рождение ребёнка
03.12.1920

Дочь: Этина Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Этин Евсей Львович

Смерть
07.10.1967
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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