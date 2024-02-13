Этин-Пинус Любовь Яковлевна (Янкелевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1884
Дата смерти07.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
По метрической книге дата рождения 08.06.1882 Вологда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Этин Евсей Львович
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Ремизова (Этина) Гита (Глафира/Гитум) Евсеевна
Отец ребёнка: Этин Евсей Львович
Рождение ребёнка
03.12.1920
Дочь: Этина Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Этин Евсей Львович
Смерть
07.10.1967
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан