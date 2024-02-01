Трапезников Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезников Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1944

Отец: Константинов Андрей Петрович

Мать: Трапезникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1969

Дочь: Трапезникова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1977

Сын: Трапезников Александр Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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