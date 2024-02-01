Трапезников Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1944
Рождение ребёнка
25.10.1969
Дочь: Трапезникова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1977
Сын: Трапезников Александр Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности