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Якуба Диана Александровна
Якуба Диана Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2015
Пол
Женский
Отец
Якуба Александр Васильевич
1989 г.р.
Мать
Якуба Виолетта Игоревна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2015
Отец:
Якуба Александр Васильевич
Мать:
Якуба Виолетта Игоревна
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