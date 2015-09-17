Якуба Диана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкуба Диана Александровна

Якуба Диана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.2015

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2015

Отец: Якуба Александр Васильевич

Мать: Якуба Виолетта Игоревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close