Андропова Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1871
Дочь: Андропова Матрена Митрофанова
Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев
Рождение ребёнка
21.12.1873
Дочь: Андропова Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Андропов Макарий Митрофанов
Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев
Рождение ребёнка
18.08.1879
Дочь: Андропова Вера Митрофанова
Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев
Смерть
Неизвестно