Андропова Татьяна Никифорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андропова Татьяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андропов Митрофан Григорьев

Рождение ребёнка
08.11.1871

Дочь: Андропова Матрена Митрофанова

Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев

Рождение ребёнка
21.12.1873

Дочь: Андропова Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев

Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Андропов Макарий Митрофанов

Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев

Рождение ребёнка
18.08.1879

Дочь: Андропова Вера Митрофанова

Отец ребёнка: Андропов Митрофан Григорьев

Смерть
Неизвестно

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