Dyck Heinrich Abraham L 02.06.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Dyck Heinrich Abraham L

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.06.1860, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер Около 1940

Отец
Dyck Abraham Jacob01.11.1828 г.р.
Мать
(Loewen) Aganetha04.11.1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1860

Отец: Dyck Abraham Jacob

Мать: (Loewen) Aganetha

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
09.06.1880
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
Около 1940

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