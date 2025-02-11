Dyck Heinrich Abraham L
мужской, родился 02.06.1860, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер Около 1940
ОтецDyck Abraham Jacob01.11.1828 г.р.
Мать(Loewen) Aganetha04.11.1825 г.р.
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Место
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Рождение
02.06.1860
Отец: Dyck Abraham Jacob
Мать: (Loewen) Aganetha
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
09.06.1880
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Около 1940