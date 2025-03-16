Саломатина (Алабина) Мария Алексеевна
женский, родилась 1850 ст.
умерла Неизвестно
ОтецАлабин Алексей НиколаевичНеизвестно г.р.
Супруги
Саломатин Иеремей Иовов1839 ст. г.р.
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Рождение
1850 ст.
Отец: Алабин Алексей Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1867 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LZNJ?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru