Саломатина (Алабина) Мария Алексеевна 1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Саломатина (Алабина) Мария Алексеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1850 ст.

умерла Неизвестно

Отец
Алабин Алексей НиколаевичНеизвестно г.р.
Супруги
Саломатин Иеремей Иовов1839 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Алабин Алексей Николаевич

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LZNJ?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Бракосочетание
26.04.1867 ст.

Муж: Саломатин Иеремей Иовов

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Поручители по жениху: Ефремовский купеческий сын Иван Петров Смирнов и Елецкий мещанин Косма Павлов Козмин (?); по невесте: Григорий Зиновьев Данилов ефремовский мещанин и Елецкий мещанин Иван Стефанов Филиппов https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-LZNJ?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Смерть
Неизвестно

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