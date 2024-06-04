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Завражных Дарья Михайлова

Место рождения

дер. Рябевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражных Филипп Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Завражных) Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Завражных Саватей Филиппов

Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Завражных Филипп Филиппов

Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Завражных Артемий Филиппов

Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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