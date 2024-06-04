Завражных Дарья Михайлова
Место рождениядер. Рябевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Завражных) Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Завражных Саватей Филиппов
Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Завражных Филипп Филиппов
Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Завражных Артемий Филиппов
Отец ребёнка: Завражных Филипп Иванов
Смерть
После 1762