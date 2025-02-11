Мирон Маркеллов
мужской, родился 1826, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Аксинья Иванова1826 г.р.
Дети
Лукерья Миронова1849 г.р.
Пётр Миронов1858 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лукерья Миронова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пётр Миронов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно