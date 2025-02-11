Мирон Маркеллов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Мирон Маркеллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Аксинья Иванова1826 г.р.
Дети
Лукерья Миронова1849 г.р.
Пётр Миронов1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лукерья Миронова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

148

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пётр Миронов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

123

Смерть
Неизвестно

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