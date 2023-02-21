Мартынов Евграф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Евграф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Мартынов Иван

Мать: Мартынова Елисавета Ефремовна

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