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Мартынов Евграф Иванович
Мартынов Евграф Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1838
Пол
Мужской
Отец
Мартынов Иван
Около 1801 г.р.
Мать
Мартынова Елисавета Ефремовна
Около 1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец:
Мартынов Иван
Мать:
Мартынова Елисавета Ефремовна
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