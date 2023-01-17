Меньших Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньших Семен

Меньших Семен

avatar

Место рождения

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1925

Сын: Меньших Алексей Семенович

Мать ребёнка: Евдокия

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньших Евгений Семенович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньших Виктор Семенович

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close