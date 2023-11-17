Чагина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.2013
Дочь: Чагина Ева Максимовна
Отец ребёнка: Чагин Максим Викторович
Рождение ребёнка
01.02.2018
Отец ребёнка: Чагин Максим Викторович
Рождение ребёнка
03.03.2021
Дочь: Чагина Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Чагин Максим Викторович
Бракосочетание
Неизвестно