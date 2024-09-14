Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

13.02.1965

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Пётр

Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Василий

Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
17.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич

Смерть
13.02.1965

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