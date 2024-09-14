Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти13.02.1965
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Пётр
Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Василий
Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
17.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионов Павел Григорьевич
Смерть
13.02.1965