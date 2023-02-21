Герасименко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Николай Владимирович

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Место рождения

село Богодуховка Павлодарская область, Казахская ССР

Дата рождения

17.10.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

село Богодуховка Павлодарская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
20.06.1980

Сын: Герасименко Максим Николаевич

Мать ребёнка: Герасименко Тамара Анатольевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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