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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Кузьма Архипов1784 г.р.
Дети
Дмитрий Кузьмин1813 г.р.
Яков Кузьмин1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Архипов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Дмитрий Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Архипов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Яков Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Архипов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область