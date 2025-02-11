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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Кузьма Архипов1784 г.р.
Дети
Дмитрий Кузьмин1813 г.р.
Яков Кузьмин1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Архипов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Дмитрий Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Архипов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1816

Сын: Яков Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Архипов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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