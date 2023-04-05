Черепанова Евфимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Путешествие
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6-7 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулиания Карпова, оба православные Восприемники: Береховского села крестьянская в... Показать все
Смерть
Неизвестно