Мифтеев Фатых Насретдинович
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рождения21.04.1920
Дата смерти17.04.2000
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920
Отец: Мифтиев Насретдин
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Мифтеев Фатых Насретдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1920Татарская АССР, Буинский р-н, д. Б. Утеево. Юбилейная картотек
Рождение ребёнка
10.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2000