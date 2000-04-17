Мифтеев Фатых Насретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтеев Фатых Насретдинович

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

21.04.1920

Дата смерти

17.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920

Отец: Мифтиев Насретдин

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Мифтеев Фатых Насретдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1920Татарская АССР, Буинский р-н, д. Б. Утеево. Юбилейная картотек
Рождение ребёнка
10.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.2000

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