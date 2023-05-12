Кондаурова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондаурова Наталья

Кондаурова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондауров Виталий Игоревич

Рождение ребёнка
29.12.1986

Дочь: Глушкова Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Кондауров Виталий Игоревич

Рождение ребёнка
06.01.1988

Дочь: Кондаурова Алена Витальевна

Отец ребёнка: Кондауров Виталий Игоревич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.