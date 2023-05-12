Кондаурова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1986
Дочь: Глушкова Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Кондауров Виталий Игоревич
Рождение ребёнка
06.01.1988
Дочь: Кондаурова Алена Витальевна
Отец ребёнка: Кондауров Виталий Игоревич