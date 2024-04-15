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Котенко Яков Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1880 ст.

Отец: Котенко Федор Андреевич

Мать: Котенко Фекла Каллиниковна

Кровное, Сумська область
Крещение
25.10.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
10.08.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Яковлевич Рудоменко
Восприемник
05.02.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Митрофановна Суярова
Восприемник
09.10.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Филипп Яковлевич Рудоменко
Восприемник
26.11.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Георгий Николаевич Ковалев
Рождение ребёнка
07.12.1904 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Котенко Евдокия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-T?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Котенко Евдокия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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