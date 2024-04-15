Котенко Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения25.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1880 ст.
Крещение
25.10.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
10.08.1902 ст.
Иван Яковлевич Рудоменко
Восприемник
05.02.1904 ст.
Агафья Митрофановна Суярова
Восприемник
09.10.1904 ст.
Филипп Яковлевич Рудоменко
Восприемник
26.11.1904 ст.
Георгий Николаевич Ковалев
Рождение ребёнка
07.12.1904 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Котенко Евдокия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-T?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Котенко Евдокия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно