Студеникин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студеникин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Студеникина Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
19.12.1976

Сын: Студеникин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна

Смерть
Неизвестно

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