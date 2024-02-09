Студеникин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Студеникина Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1976
Сын: Студеникин Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Студеникина (Ясюченя) Татьяна Львовна
Смерть
Неизвестно