Королева (Захаренко) Людмила Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева (Захаренко) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаренко Иван

Мать: Захаренко Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катушенок (Королева) Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Королев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Григорий

Рождение ребёнка
21.07.1987

Дочь: Скормахович (Королева) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Королев Григорий

Смерть
Неизвестно

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