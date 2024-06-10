Королева (Захаренко) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаренко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катушенок (Королева) Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Королев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Григорий
Рождение ребёнка
21.07.1987
Дочь: Скормахович (Королева) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Королев Григорий
Смерть
Неизвестно