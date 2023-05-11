Сысоева Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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