Малышев Георгий Федотович
Место рожденияРоссия, Курганская область, (Юргамышский район), д. Жарникова
Дата рождения09.12.1922
Дата смерти03.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1922
Отец: Малышев Федот Никитич
Мать: Малышева Анастасия
Россия, Курганская область, (Юргамышский район), д. Жарникова
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Притчина Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Малышева Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Коновалова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Малышева Александра Прокопьевна
Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1989
Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое