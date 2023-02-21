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Малышев Георгий Федотович

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Место рождения

Россия, Курганская область, (Юргамышский район), д. Жарникова

Дата рождения

09.12.1922

Дата смерти

03.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1922

Отец: Малышев Федот Никитич

Мать: Малышева Анастасия

Россия, Курганская область, (Юргамышский район), д. Жарникова
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Притчина Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Малышева Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Коновалова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Малышева Александра Прокопьевна

Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Александра Прокопьевна

Смерть
03.04.1989
Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
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