Варнина (Варнина) Елизавета
Место рожденияКировская область, Богородский район
Дата рождения04.11.1914
Дата смерти27.05.1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Отец: Варнин Егор (Георгий)
Мать: Дарья
Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
30.12.1937
Дочь: Бабикова Сталина
Отец ребёнка: Иван
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр
Смерть
27.05.1967
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Была увеличена селезенка. Сделали операцию. После операции развился цирроз печени