Варнина (Варнина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнина (Варнина) Елизавета

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Место рождения

Кировская область, Богородский район

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

27.05.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: Варнин Егор (Георгий)

Мать: Дарья

Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
30.12.1937

Дочь: Бабикова Сталина

Отец ребёнка: Иван

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

Смерть
27.05.1967
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Была увеличена селезенка. Сделали операцию. После операции развился цирроз печени
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