Перина (Габова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габов Николай
Мать: Габова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловских Ольга Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перин Максим
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности