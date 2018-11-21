Лоскутова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1953

Дата смерти

21.11.2018

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: Дудин Василий

Мать: Александра

Рождение ребёнка
20.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.2018
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