Лоскутова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1953
Дата смерти21.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953
Отец: Дудин Василий
Мать: Александра
Рождение ребёнка
20.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.2018