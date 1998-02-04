Глазачев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазачев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1914

Дата смерти

04.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
04.02.1998
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