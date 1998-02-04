Глазачев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1914
Дата смерти04.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
04.02.1998