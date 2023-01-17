Гавриил Софонович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Софон Трофимович
Мать: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Евстафий Гавриилович
Мать ребёнка: Соломония Иларионовна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Соломония Иларионовна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Родион Гавриилович
Мать ребёнка: Соломония Иларионовна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ирина Гаврииловна
Мать ребёнка: Соломония Иларионовна
Рождение ребёнка
27.09.1738
Дочь: Ефимия Гаврииловна
Мать ребёнка: Соломония Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Иларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно