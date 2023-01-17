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Гавриил Софонович

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Софон Трофимович

Мать: Анна Емельяновна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Евстафий Гавриилович

Мать ребёнка: Соломония Иларионовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Соломония Иларионовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Родион Гавриилович

Мать ребёнка: Соломония Иларионовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ирина Гаврииловна

Мать ребёнка: Соломония Иларионовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1738

Дочь: Ефимия Гаврииловна

Мать ребёнка: Соломония Иларионовна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Иларионовна

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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