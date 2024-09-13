Чернева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963
Отец: Чернев Владимир Семенович
Мать: Рынцева Нина Иванова
Бракосочетание
28.08.1987
Оренбург
Смена фамилии
28.08.1987
Рождение ребёнка
04.05.1998
Дочь: Лучевникова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Лучевников Вячеслав Викторович
Развод
?.04.2001
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
30.05.2001
Дочь: Лучевникова Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Лучевников Вячеслав Викторович