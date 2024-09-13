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Чернева Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963

Отец: Чернев Владимир Семенович

Мать: Рынцева Нина Иванова

Бракосочетание
28.08.1987

Муж: Лучевников Вячеслав Викторович

Оренбург
Смена фамилии
28.08.1987
Рождение ребёнка
04.05.1998

Дочь: Лучевникова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Лучевников Вячеслав Викторович

Развод
?.04.2001

Муж: Лучевников Вячеслав Викторович

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
30.05.2001

Дочь: Лучевникова Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Лучевников Вячеслав Викторович

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