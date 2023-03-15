Выдров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыдров Алексей

Выдров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Владимир

Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Дмитрий

Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Сергей

Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выдрова (Гурулева) Анна

Смерть
Неизвестно

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