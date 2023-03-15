Выдров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выдров Владимир
Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выдров Дмитрий
Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выдров Сергей
Мать ребёнка: Выдрова (Гурулева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выдрова (Гурулева) Анна
Смерть
Неизвестно