Астафьев Василий Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Юрий

Мать ребёнка: Астафьева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Тамара

Мать ребёнка: Астафьева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Астафьева Александра

Смерть
1966

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