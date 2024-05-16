Астафьев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астафьев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Юрий
Мать ребёнка: Астафьева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Тамара
Мать ребёнка: Астафьева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Астафьева Александра
Смерть
1966