Третьякова (Мохова) Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Мохова) Лидия Егоровна

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Место рождения

г. Гурьев Казахская ССР

Дата рождения

04.02.1929

Дата смерти

21.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929

Отец: Мохов Егор Федорович

Мать: Мохова Ольга Михайловна

г. Гурьев Казахская ССР
Бракосочетание
21.06.1949

Муж: Третьяков Александр Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
21.01.1955
Рождение ребёнка
08.12.1955

Сын: Третьяков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич

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