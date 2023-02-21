Третьякова (Мохова) Лидия Егоровна
Место рожденияг. Гурьев Казахская ССР
Дата рождения04.02.1929
Дата смерти21.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1929
Отец: Мохов Егор Федорович
Мать: Мохова Ольга Михайловна
г. Гурьев Казахская ССР
Бракосочетание
21.06.1949
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
21.01.1955
Рождение ребёнка
08.12.1955
Сын: Третьяков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Третьяков Александр Васильевич