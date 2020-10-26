Волкова Наталья Надзаровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1949
Дата смерти26.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1947
Сын: Волков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение
01.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1970
Дочь: Волкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1979
Сын: Волков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1981
Дочь: Нефёдова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2020