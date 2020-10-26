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Волкова Наталья Надзаровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.1949

Дата смерти

26.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1947

Сын: Волков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
01.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1970

Дочь: Волкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1979

Сын: Волков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1981

Дочь: Нефёдова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Васильевич

Смерть
26.10.2020
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