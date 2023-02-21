Фамилии Нет Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1893 ст.

Дочь: Фамилии Нет Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Федор Стефанович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Федор Стефанович

Смерть
Неизвестно
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