Фамилии Нет Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1893 ст.
Дочь: Фамилии Нет Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Федор Стефанович
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно