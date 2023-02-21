Попова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

26.12.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Федор Мефодиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Мефодиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

деревня Каменка Россия, Московская область, Подольский район
Смерть
26.12.1899
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