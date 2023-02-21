Попова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти26.12.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Каменка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
деревня Каменка Россия, Московская область, Подольский район
Смерть
26.12.1899