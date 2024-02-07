Безрук Владимир Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук Владимир Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1956

Отец: не указан

Мать: Найденко Крючкова Людмила Ивановна

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