Ширяев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Ширяев Николай
Мать: Ширяева Акилина
Бракосочетание
11.10.1898
Жена: Ширяева Александра
Рождение ребёнка
14.03.1902
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ширяева Александра
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Ширяева Александра
Рождение ребёнка
23.01.1914
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ширяева Александра
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Ширяев Иван
Мать ребёнка: Ширяева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Андрей
Мать ребёнка: Ширяева Александра
Смерть
Неизвестно