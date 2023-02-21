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Ширяев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ширяев Николай

Мать: Ширяева Акилина

Бракосочетание
11.10.1898

Жена: Ширяева Александра

Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ширяева Александра

Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Ширяева Александра

Рождение ребёнка
23.01.1914

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ширяева Александра

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Ширяев Иван

Мать ребёнка: Ширяева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Андрей

Мать ребёнка: Ширяева Александра

Смерть
Неизвестно
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