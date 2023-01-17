Еремеева (Захарова) Валентина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Захарова) Валентина Власовна

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.02.1922

Дата смерти

23.09.1976

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1906 г.р.
1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922

Отец: Захаров Влас Игнатьевич

Мать: Захарова Евдокия Александровна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1940

Муж: Еремеев Галактион Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Галактион Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Иван Васильевич

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.01.1958

Сын: Еремеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Васильевич

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Развод
Неизвестно

Муж: Еремеев Галактион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Иван Васильевич

Смерть
23.09.1976
Причина смерти: Сердечно-сосудистая болезнь
Похороны
Неизвестно
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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