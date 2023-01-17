Еремеева (Захарова) Валентина Власовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1922
Дата смерти23.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
15.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Галактион Степанович
Рождение ребёнка
17.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожевников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1958
Отец ребёнка: Кожевников Иван Васильевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1976
Причина смерти: Сердечно-сосудистая болезнь
Похороны
Неизвестно