Батманникова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Батманников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батманникова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Батманников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батманников Виталий Иванович
Отец ребёнка: Батманников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батманников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Батманников Иван
Смерть
Неизвестно