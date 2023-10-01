Батманникова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатманникова Полина

Батманникова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Батманников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батманникова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Батманников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батманников Виталий Иванович

Отец ребёнка: Батманников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батманников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Батманников Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.