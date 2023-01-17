Фетисов Флор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Флор Федоров

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Место рождения

Вечери, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вечери, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Адриан Флоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вечери, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Сергей Флоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вечери, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Матвей Флоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вечери, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Иван Флоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вечери, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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