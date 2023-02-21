Березов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.
Сын: Березов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Березова Евдокия Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Лужны, Чернский муниципальный район, Тульская область
Крестьянин села Лужны Чернского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно