Березов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.

Сын: Березов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Березова Евдокия Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Лужны, Чернский муниципальный район, Тульская область
Крестьянин села Лужны Чернского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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