Пешкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
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