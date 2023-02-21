Пешкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Работа или профессия
Неизвестно