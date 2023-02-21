Калуцких Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Машошина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калуцких Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калуцких Нюра Дмитриевна
Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калуцких Серафим Дмитриевич
Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий