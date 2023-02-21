Калуцких Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуцких Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Машошина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калуцких Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калуцких Нюра Дмитриевна

Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калуцких Серафим Дмитриевич

Отец ребёнка: Калуцких Дмитрий

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