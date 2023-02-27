Немченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рогозина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Мария

Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Немченко Василий

Мать ребёнка: (Рогозина) Мария

Смерть
Неизвестно

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